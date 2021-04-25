حقق القادة الكشفيون من منسوبي تعليم منطقة مكة المكرمة، المشاركون في خدمة المعتمرين والمصلين بالحرم المكي، 2700 ساعة عمل خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر التطوعي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير إنه يتواجد أكثر من 50 قائداً كشفياً يومياً، يباشرون عملهم التطوعي من قبل صلاة العشاء من كل يوم إلى ما بعد صلاة التراويح، مشيرا إلى أن عملهم يرتكز على تنظيم دخول المصلين والمعتمرين وتوجيههم للمصليات، وفي تنظيم عملية الخروج من الحرم والمساهمة في تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.