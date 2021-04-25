أعلنت وزارة الداخلية أن إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بلغ 24.288 مخالفة في أسبوع، خلال الفترة من 6-1442/9/13.

وكشف الإحصاء الذي نشره حساب وزارة الداخلية عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع (8362) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة (5079)، ثم المنطقة الشرقية (3072)، ثم منطقة القصيم (1772)، ثم منطقة الجوف (1330)، ثم منطقة المدينة المنورة (1243).

كما أوضحت «الداخلية» أن المناطق التي سجلت مخالفات أقل من 1000 مخالفة خلال أسبوع جاءت كالتالي: منطقة عسير (810)، منطقة حائل (705)، منطقة تبوك (623)، منطقة الباحة (534)، منطقة الحدود الشمالية (417)، منطقة جازان (227)، منطقة نجران (114).