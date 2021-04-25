واصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال يومي (الجمعة) و(السبت)، من خلال تكثيف حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية 340 جولة رصدت خلالها 68 مخالفة فيما جرى إغلاق 7 مواقع.

يأتي ذلك ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة إلى القيام بعمليات مُكثفة في مُختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتوفير فرق ميدانية لتنظيف وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.