أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 953 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1028 حالة، ووفاة 13 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 412.216 حالة، من بينها 9759 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1246 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 395.557 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6900 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.95%، ونسبة الحالات النشطة 2.36%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (382)، منطقة مكة المكرمة (212)، المنطقة الشرقية (152)، منطقة عسير (38)، منطقة المدينة المنورة (33)، منطقة القصيم (33)، منطقة جازان (26)، منطقة تبوك (22)، منطقة حائل (21)، منطقة الجوف (10)، منطقة الحدود الشمالية (9)، منطقة نجران (9)، منطقة الباحة (6).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (338)، جدة (100)، مكة المكرمة (53)، الهفوف (33)، تبوك (22)، الدمام (22)، ينبع (20)، المبرز (20)، الجبيل (19)، الليث (18)، الظهران (17)، حائل (16)، الخبر (13)، رياض الخبراء (13)، وادي الدواسر (13)، أبها (12)، القنفذة (11)، أبوعريش (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (343)، جدة (135)، مكة المكرمة (43)، الدمام (37)، المبرز (29)، الهفوف (23)، المدينة المنورة (17)، الطائف (16)، الليث (16)، حائل (15)، وادي الدواسر (14)، الخبر (13)، بقيق (13)، تبوك (12)، خميس مشيط (12)، أبها (11)، عفيف (11)، ينبع (11)، الظهران (11)، الدوادمي (10)، مليجة (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن وباء كورونا مازال يسجل أعلى مستويات الإصابة حول العالم منذ بدء الجائحة، كما أن المملكة تشهد ارتفاع المنحنى الوبائي مع وجود تذبذب في المرحلة الحالية.

وقال العبدالعالي اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا واللقاحات، إن التذبذب الحالي قد يكون مبشرا بخير، ولكن يجب أن نستمر في الحذر والمراقبة والقلق، لأن القلق الإيجابي الذي يحثنا على الالتزام والمبادرة والمسارعة إلى أخذ اللقاحات أمر مهم جدا لسلامتنا جميعا كأفراد في هذا المجتمع.

وشدد متحدث «الصحة» على أن مرضى السكري من أهم الفئات الأشد خطورة والأكثر تأثرا عند الإصابة بفايروس كورونا لذا من الضروري عليهم المبادرة لأخذ اللقاحات، كما أن الدراسات أثبتت أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة للنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، «ونوصيهن بالمبادرة لتلقي التطعيم بجرعات اللقاحات، فهي آمنة على الأم الحامل»، مشيرا إلى أن حبوب منع الحمل لا تتعارض مع التطعيم باللقاحات.

وأكد الدكتور محمد العبدالعالي أن الجهات واللجان المعنية في المملكة لا تقبل إلى بالدراسات الموثوقة علميا والأمور المؤكدة في ما يخص تلقي التطعيم بلقاحات كورونا، كاشفا أن إجمالي الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم بلغ 8.139.273 جرعة من لقاحات كورونا.