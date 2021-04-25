المملكة وقيادتها الرشيدة تبارك وتدعم كل ما يخدم القرآن الكريم وتيسر كل السبل لتشجيع شباب المسلمين على حفظ كتاب الله، عبر إقامة المؤتمرات العالمية ودعم المسابقات القرآنية المحلية والدولية التي تشجع الناشئة والشباب على التنافس فيه.بهذا التأكيد شارك سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر أمس الأول، في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم من مجمع المويلح الإسلامي لتحفيظ القرآن وعلومه بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور عضو المجلس السيادي الدكتور الهادي إدريس، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصرالدين مفرح. السفير السعودي، أَضاف أن المملكة تعنى بطباعة المصحف الشريف وترجمات معانيه من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يوزع في مختلف أنحاء العالم. وفي الختام هنأ السفير السعودي المتخرجين بمناسبة إكمالهم حفظ القرآن الكريم، مثمناً جهود مجمع المويلح لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، وما يقدمه من برامج ومشروعات للحفظة.