شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في اجتماع افتراضي على مستوى السفراء لمجموعة المساءلة والالتزام والشفافية (ACT).
وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، مناقشة عددٍ من القضايا المتعلقة بمجلس الأمن الدولي. حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.
كما شارك المعلمي في اجتماع الفريق الأممي العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، مناقشة عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهة ثانية، أقام المعلمي مأدبة إفطار للسفراء ممثلي وفود دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على تنظيم هذه المناسبة.
وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، مناقشة عددٍ من القضايا المتعلقة بمجلس الأمن الدولي. حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.
كما شارك المعلمي في اجتماع الفريق الأممي العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، مناقشة عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهة ثانية، أقام المعلمي مأدبة إفطار للسفراء ممثلي وفود دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على تنظيم هذه المناسبة.