شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم ‏المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، في اجتماع افتراضي على مستوى السفراء لمجموعة المساءلة والالتزام والشفافية (ACT).وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد أمس عبر الاتصال ‏المرئي ‏بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، مناقشة عددٍ من القضايا المتعلقة بمجلس الأمن الدولي. حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.كما شارك المعلمي في اجتماع الفريق ‏الأممي العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال ‏المرئي ‏بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، مناقشة عملية اختيار ‏الأمين العام للأمم المتحدة.‏من جهة ثانية، أقام المعلمي مأدبة إفطار للسفراء ممثلي وفود دول ‏منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك.‏وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لوفد ‏المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على تنظيم هذه المناسبة.‏