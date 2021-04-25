بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة دؤوبة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية مبادرة «ظل ووقاية».أوضح ذلك في تغريدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كاشفا أن المبادة تستهدف توزيع 250000 مظلة شمسية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.من جانبه، أوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، أن المبادرة تؤكد حرص القيادة على أهمية سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، وحماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان، لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.