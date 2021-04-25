تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم (الأحد) مبادرة «برمجان القرآن الكريم»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في تعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم بالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.أوضح ذلك رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، الذي أشار أن رعاية أمير مكة للمبادرة يعد حافزا لمختلف مناشط الجامعة، وأن المبادرة تسعى لاستقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات مع المهتمين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي وذلك بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، بالإضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول إلى العمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.فيما بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني بأنه ستكون هناك العديد من البرامج والورش العلمية التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه، وسيتم تدشين الموقع الرسمي لمسابقة التطبيقات والبرامج الإلكترونية، موضحا أنه تم رصد جوائز مالية، وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي الذي من المزمع إقامته في شوال المقبل.