أبلغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «عكاظ» أن حجم التوظيف المتوقع للسعوديات في مراكز الضيافة في المولات التجارية المغلقة يعتمد على المساحات المخصصة للمراكز وعدد الأطفال داخل المركز في كل فئة حسب الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال. وأكدت أن مراكز الضيافة ستخدم المرأة العاملة والزوار. مبينة أن الاشتراطات المتعلقة بـ«المديرة والعاملين» تأتي وفق الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال.ووصفت الدكتورة رجاء طه القحطاني، الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة خطوة افتتاح مراكز رعاية للأطفال داخل المولات التجارية المغلقة بالممتازة وتمكين للمرأة العاملة من الموازنة بين أدوارها المتعددة كعاملة وأم. وأشارت إلى أن مراكز الضيافة في المولات ستوفر رعاية متخصصة للطفل عوضا عن العمالة المنزلية غير المدربة. واقترحت القحطاني على الشركات العاملة بكل مول تقديم الدعم المادي للمركز ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة.