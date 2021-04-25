أعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي أمس (السبت) عن تسجيل (1072) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، وتسجيل (9) حالات وفيات، و(858) حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (394,529) حالة. فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تسجيل أول حالة 411.263 والنشطة 9.847، والحالات الحرجة 1224. وتصدرت منطقة الرياض أعلى الحالات بـ 447، تليها مكة 236، الشرقية 164، المدينة المنورة 42، عسير 41، جازان 28 والباحة 10 حالات.1072 حالة جديدةوفيات858 شفاء1224 حرجة