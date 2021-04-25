رصدت «عكاظ» النشاط المستمر والدؤوب في المسجد الحرام لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، وتذليل الكوادر كل العقبات والصعوبات من أجل راحتهم والحفاظ على سلامتهم. وشهدت حركة الطواف حول الكعبة المشرفة انسيابية وتناسقاً في ظل التزام الجميع بالأدوار المناطة بهم سواء كانوا من العاملين المسؤولين عن تنظيم الناس وحثهم على التزام المسار المخصص وعدم الخروج منه أو من المعتمرين الذين انشغلوا بالعبادة مستجيبين للتوجيهات وملتزمين بالتعليمات ما ساعد في خلق انسجام في المكان المقدس. وفي المسعى انتشر الموظفون ورجال الأمن والعاملون حاملين على عواتقهم مهمة تسيير أداء الشعيرة على المعتمرين، مقدمين لهم النصح والإرشاد والمساعدة من أجل الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تكفل أداءهم لمناسك عمرتهم بيسر وسهولة وبما يكفل صحتهم وسلامتهم.ورصدت «عكاظ» إقبالاً من المعتمرين على استخدام السيارات الكهربائية التي وفرتها الرئاسة للسعي بين الصفا والمروة في الوقت الذي تواجد فيه عدد من الموظفين المعنيين بتلك الخدمة لتقديم كل مساعدة ممكنة للذين اختاروا الاستفادة منها.