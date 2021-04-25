في كل مرة يظنون أنهم قادرون على تجاوز البواسل على الحدود؛ لتنفيذ مآربهم بتدمير عقول الشباب والنشء، عبر تهريب متلفات العقل والمال «المخدرات»، إلا أن اليقظة والتحرك في الوقت المناسب يكونان لهم بالمرصاد لوأد نواياهم الخبيثة.هنا عيون لا تنام تحرس أمن المملكة وتسقط كل معتدٍ، أفشلت خطط عصابات حزب الله الإرهابي التي تقف خلف أكثر عمليات تهريب المخدرات إلى الأراضي السعودية عبر وسطائها.إذ كشفت البيانات الإعلامية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجمارك السعودية إصرار العصابات الإجرامية على تهريب المخدرات إلى المملكة باستخدام أساليب تمويهية بإخفائها داخل شحنات الخضار والفواكه وإطارات المركبات والشاحنات وصولاً للتجارة الدولية عبر دول وسيطة.وتمرس حزب الله الإرهابي في محاولات تهريب شحنات المخدرات إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار، ليتحول أخيراً لاستخدام التمرير عبر دول أجنبية وإسلامية.لم يكن ضبط نحو 2.5 مليون قرص أمفيتامين، و5.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من لبنان، إلا حلقة من محاولات التهريب الدولية المنظمة، تجري عبر لبنان لتدمير مكتسبات المملكة وشبابها، إذ كشفت التحقيقات السابقة تورط حزب الله في تجارة المخدرات عبر عصاباتها، فتجارة المخدرات من أهم الموارد المالية لمليشيا «حزب الله»، أبرزها أقراص «الكبتاجون» التي موّلت خزائن «حزب الله» بمئات ملايين الدولارات، فهي تمد خزينة الحزب بأكثر من 70% من قيمة إيراداته المالية.وتتوزع مصانعها بمنطقة عكّار شرق لبنان، والشمال بالقرب من منطقة العريضة، إضافة للجنوب اللبناني، وتنشط بتلك المناطق زراعة الحشائش المخدرة وبعضها يستخدم لصناعة هذه الحبوب، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله، كما تنتشر بمنطقة القلمون الغربي في سورية وتل كلخ والقصير، إضافة لريف حمص ووادي بردى، وهذه المناطق خاضعة لمليشيات طائفية مرتبطة بحزب الله وتنفذ أوامر الحزب الإجرامية، التي كشفت عنها السلطات الأمنية في لبنان في ما وصفته بأضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخها، بإحباط تصدير 25 طنّاً من الحشيش المخدر عبر مرفأ بيروت، كانت متجهة إلى إحدى الدول الأفريقية.كما كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي في وقت سابق أن نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي الضبطيات التي تم ضبطها، مؤكداً أن ذلك يأتي كشبكة جريمة منظمة، ومنها محاولة تهريب قادمة من لبنان داخل شحنات خضار وفواكه أبرزها أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين مخدر، كذلك ما صدر من بيان سابق حول ضبط كمية من أقراص الأمفيتامين المخدر بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة الإسلامي.