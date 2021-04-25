جددت وزارة التعليم إيفاد 178 معلماً سعودياً إلى الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج لمدة عام دراسي، وطالبت الوزارة من قادة الاكاديميات والمدارس في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة مع بداية العام الدراسي 1442-1443هـ حسب دول الإيفاد، وإشعار إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفد، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة الموفدين. وأكدت الوزارة أنه لا يقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.