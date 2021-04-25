نفذ المراقبون الصحيون في بلدية محافظة القريات جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مخالفة بتوجيهات من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن البلدية نفذت 184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الحالي رصدت خلالها 12 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح داخل المراكز التجارية، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية، كذلك مصادرة وإتلاف 66 كيلوغراما من المواد الغذائية بسبب سوء الحفظ والتخزين.

وأكد المهندس العنزي تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، مثمناً دور الأهالي من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات «940».