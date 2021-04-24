كشفت وزارة الصحة أن نتائج الفحص المخبري لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق «صحتي» وتطبيق «تطمن» المخصص للمصابين والمشتبه بإصابتهم، وتطبيق «توكلنا».

وأعلنت أنه في حال تجاوزت مدة نتيجة الفحص أكثر من ثلاثة أيام فيتم الاتصال على الرقم (937) لرفع بلاغ بذلك.

وفي السياق، أفادت «الصحة» بأن الشخص المخالط لمصاب «كورونا» لا يلزمه إجراء الفحص عند عدم ظهور أعراض بعد إتمامه فترة العزل المنزلي.

من جهة ثانية، أعلن تطبيق «توكلنا» 6 شروط لإمكانية إجراء فحص كورونا للتابعين والمكفولين، تمثلت في: التأكد من وجوده ضمن أفراد الأسرة والمكفولين، وأن يكون عمره 7 سنوات وأكثر، وتكون حالته «غير مصاب»، وعدم وجود حجز مسبق له، وعدم وجود نتيجة سابقة معلقة له، ووجود مراكز تأكد في نطاق 100 كيلومتر.