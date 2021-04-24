كشف تطبيق «توكلنا» شروط إمكانية حجز موعد لتابع أو مكفول لإجراء الفحص المخبري لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مراكز «تأكد» التابعة لوزارة الصحة.

وأعلن «توكلنا» 6 شروط لإمكانية إجراء فحص كورونا للتابعين والمكفولين، تمثلت في: التأكد من وجوده ضمن أفراد الأسرة والمكفولين، وأن يكون عمره 7 سنوات وأكثر، وتكون حالته «غير مصاب»، وعدم وجود حجز مسبق له، وعدم وجود نتيجة سابقة معلقة له، ووجود مراكز تأكد في نطاق 100 كيلومتر.

يذكر أن تطبيق «توكلنا» يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار «الخدمات» ثم «أفراد الأسرة والمكفولين».