أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1072 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 858 حالة، ووفاة 9 حالات.

وكشفت أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في المملكة وحتى اليوم بلغ 8.000.189 جرعة، منها مليون جرعة في أقل من أسبوع، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 411.263 حالة، من بينها 9847 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1224 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 394.529 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6887 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.9%، ونسبة الحالات النشطة 2.39%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (447)، منطقة مكة المكرمة (236)، المنطقة الشرقية (164)، منطقة المدينة المنورة (42)، منطقة عسير (41)، منطقة جازان (28)، منطقة القصيم (26)، منطقة تبوك (23)، منطقة حائل (20)، منطقة الحدود الشمالية (14)، منطقة نجران (11)، منطقة الجوف (10)، منطقة الباحة (10).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (390)، جدة (103)، مكة المكرمة (66)، الهفوف (44)، المدينة المنورة (28)، الدمام (21)، الطائف (20)، تبوك (19)، الخبر (19)، حائل (17)، بريدة (16)، الليث (16)، المبرز (16)، النعيرية (14)، عرعر (13)، خميس مشيط (12)، ينبع (12)، القنفذة (12)، أبها (11)، نجران (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (306)، جدة (64)، مكة المكرمة (38)، المبرز (33)، الطائف (29)، الدمام (29)، حائل (23)، الهفوف (23)، ينبع (19)، ضرما (15)، الدوادمي (11)، الليث (11)، بريدة (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.