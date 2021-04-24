أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم (السبت)، مباشرته حالة تعرض طفل للعنف من قبل والده، وأنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال المركز عبر حسابه في «تويتر»: «إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل والده، نود التوضيح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة، وجاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإستكمال الإجراءات اللازمة».

وفي وقت سابق، كشف المركز أنه تم رصد حالة تعرض فتاة للعنف الأسري في حائل، وقال: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف الأسري، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الحماية الأسرية في حائل، ويجري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة».