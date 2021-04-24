فيما عدتها من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن، حددت النيابة العامة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة، عقوبة لمتعمدي نقل الفايروس. وشددت النيابة العامة على أن تعمد نقل عدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يعد جريمة، وأكدت أنه لا يشترط لذلك حصول الضرر؛ كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر، موضحة أن كل من تعمد نقل عدوى فايروس كورونا للآخرين -دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما- يعاقب بالعقوبات الآتية: ٥٠٠ ألف ريال والسجن ٥ سنوات.