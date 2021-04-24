وسط تأكيد من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على أن أمن المملكة خط أحمر، منعت المملكة دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من غدٍ (الأحد) إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات موثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

وجاء القرار نتيجة ملاحظة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات من الجمهورية اللبنانية والمارة عبر أراضيها، والمستخدمة للمنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات، من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة ، والتي يتم خلالها استخدام الخضروات والفواكه للتهريب. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أمس (الجمعة) أن القرار جاء حرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم. وأشارت مصادر إلى تجاوز نسب الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه 75% من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان، دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراء حازم، بمنع دخول السلع إلى أراضي المملكة، بعد التواصل مع السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات تهريب المخدرات، واستمرار عمليات التهريب ما يثبت عدم وجود خطوات حقيقية لمعالجة المشكلة. وكانت مكافحة المخدرات أحبطت منذ بداية العام 2020، محاولات تهريب تستهدف السعودية تجاوزت 60 مليون حبة مُخدرة مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان. وتعتمد الجماعات الإرهابية اللبنانية وعلى رأسها «حزب الله» نشاط تجارة المخدرات لتغذية نشاطاتها الإجرامية، في تجاوز لمفهوم الحالات الفردية، إلى الجريمة المنظمة المهددة للأمن الوطني الإقليمي السعودي.