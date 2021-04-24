رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير، مطعما بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة، يبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت عدة مخالفات بلدية وصحية، وخلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات؛ منها تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين إضافة إلى ضبط نحو 1300 كجم من المواد الغذائية ظهرت عليها علامات التعفن والفساد، وتم عمل محضر إتلاف للمضبوطات، وإغلاق المطعم فوراً تمهيداً لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً بأن ‏أمانة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية أخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).