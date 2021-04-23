أكدت وزارة الصحة أن اختبار «PCR» قد يستمر إيجابياً لمرضى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل.

وعللت ذلك بسبب بقايا فايروس كورونا التي تكون غير نشطة وغير قابلة للتكاثر وغير معدية.

وشددت «الصحة» على ضرورة عزل الحالات المصابة عن السليمة عند ظهور الأعراض بين عدة أشخاص، مؤكدة أنه يمكن تطبيق العزل الجماعي للمصابين في غرفة واحدة ودورة مياه مخصصة، ويفضل عزل من تظهر عليهم أعراض بشكل منفصل عن الذين لم تظهر عليهم الأعراض، وتطبيق بقية الاحتياطات والإجراءات المتبعة في عزل الحالات المؤكدة.

وأشارت إلى أنه بعد إنهاء فترة العزل وتحقق شروط التعافي فإن الشخص لا يكون معدياً، ويمكنه ممارسة حياته بشكل طبيعي مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.