أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) 18 مسجدا مؤقتاً في 4 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأوضحت «الشؤون الإسلامية» أن مجموع ما أُغلق من مساجد خلال 75 يوماً بلغ 782 مسجداً، فُتِحَ 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة توزيع المساجد المغلقة كالتالي: 11 مسجدا في منطقة الرياض، و3 مساجد في المنطقة الشرقية، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجدان في منطقة عسير بمعدل إصابة في كل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 24 مسجدا، ستة منها في منطقة القصيم، وخمسة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة تبوك، وثلاثة في منطقة الباحة، واثنان في منطقة الحدود الشمالية، واثنان في منطقة عسير، ومسجد في المنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.