أوضح المتحدث باسم إمارة منطقة عسير المكلف سلطان الأحمري، أنه إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية فتاة أقدمت على إيذاء نفسها بتناول كميات من دواء لوالدتها، في إحدى محافظات عسير، لأسباب خلافية حقوقية بين أسرتها، فقد أكدت الإمارة أنه ورد من شرطة المنطقة ما يؤكد أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة، قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر أمس (الخميس)، إثر تناولها كميات من الدواء، وعلى الفور تم التدخل الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، واستقرت حالتها الطبية، ولا زالت تحت الملاحظة.

وقال: أشارت التحقيقات الأولية للاستدلال، إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 26 عاماً، وقد تم الاستماع إلى أقوالها، حيث تدعي أنه تم إجبارها على التوقيع من قبل أشقائها، على ورقة تقسيم إرث بين أسرتها، وعلى ذلك تم استدعاء أشقائها وعددهم 3، فيما قام أحدهم بالهروب من المحافظة، وتم رفع بلاغ للقبض عليه، وتتابع النيابة العامة تفاصيل القضية بحكم الاختصاص بعد الرفع بجميع الأقوال، ومجريات التحقيقات.

وأكدت إمارة منطقة عسير اهتمامها بمتابعة قضية الفتاة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الوقت ذاته تؤكد أن أبواب إمارة المنطقة والأجهزة الحكومية مفتوحة، لمن يتعرض لمثل هذه التجاوزات من المواطنين والمقيمين، كما تنوه بأنه يوجد وسائل للتواصل متاحة للتقدم بالشكوى، وأن الجهات الرسمية ذات العلاقة مكلفة باستقبال أي دعوى وشكوى والنظر فيها، بما يضمن بإذن الله حقوق وسلامة الجميع.