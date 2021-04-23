أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1098 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1205 حالات، ووفاة 9 حالات، وبذلك تسجل السعودية أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 240 يوما، وتحديدا منذ 28 أغسطس 2020 حين أعلنت «الصحة» آنذاك تسجيل 1069 إصابة جديدة

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 410.191 حالة، من بينها 9660 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1205 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 393.653 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6878 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.96%، ونسبة الحالات النشطة 2.35%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (454)، منطقة مكة المكرمة (244)، المنطقة الشرقية (171)، منطقة عسير (44)، منطقة المدينة المنورة (42)، منطقة تبوك (28)، منطقة القصيم (28)، منطقة جازان (23)، منطقة حائل (20)، منطقة الحدود الشمالية (13)، منطقة الجوف (11)، منطقة الباحة (10)، منطقة نجران (10).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (351)، جدة (105)، مكة المكرمة (63)، الدمام (45)، الطائف (27)، الهفوف (27)، تبوك (25)، الليث (23)، المبرز (23)، وادي الدواسر (22)، الظهران (21)، حائل (16)، ينبع (16)، الخبر (15)، خميس مشيط (14)، رماح (13)، المظيلف (13)، عرعر (12)، المدينة المنورة (12)، الدوادمي (12)، بقيق (11)، عفيف (10)، بلجرشي (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، حثت «الصحة» الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.