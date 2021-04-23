أبلغ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج رئيس اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وزير الصحة توفيق الربيعة بربط بيانات رحالات المسافرين مع الحالة الصحية للمسافر في تطبيق توكلنا.

ووجه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بسرعة ربط بيانات رحالات المسافرين في تطبيق «توكلنا» بشكل عاجل، على أن يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق «محصّن» أو «لم تثبت إصابته»، وذلك اعتباراً من أمس (الخميس).

كما شدد الدعيلج على شركات الطيران منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة «محصّن» و«لم تثبت الإصابة».

وتعمل هيئة الطيران المدني وبالتعاون مع الجهات الأمنية على تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، وتعيين ضابط «بروتوكول» في كل منشأة وأكثر من 250 مراقباً؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى زيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، والتأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وتنفذ الهيئة العامة للطيران المدني، جميع الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، إذ قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ التدابير الصحية كافة وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية.