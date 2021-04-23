كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي الضبطيات التي تم ضبطها.

وبين أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة تم تهريبها قادمة من لبنان كانت مخبأة في شحنة فاكهة رمان، مضيفا أنه بفضل الله تعالى نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في كشف عدة عمليات تهريب قادمة من لبنان داخل شحنات خضار وفواكه، من أبرزها ضبط أكثر من 20 مليون قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين مخدر، كذلك ما صدر من بيان سابق حول ضبط كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة الإسلامي وما صدر اليوم (الجمعة) من بيان حول ضبط الحبوب المخدرة داخل شحنة فاكهة رمان.

وأضاف النجيدي: صدر القرار بعد سلسلة من الضربات الاستباقية من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات لمحاولات التهريب وبكميات ضخمة من شبكات إجرامية منظمة تمتهن إنتاج وترويج وتهريب المخدرات إلى المملكة، واستهداف مقدراتها وشبابها، مما تحتم اتخاذ قرار منع دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها بهدف حفظ المملكة ومقدراتها.

وزاد النقيب محمد النجيدي: لا شك أن المملكة استُهدفت بأكثر من 60 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل الشحنات القادمة من لبنان، ولا شك أن هذا الرقم كبير جدا وضخم ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة، وتجاوز هذا الاستهداف المحاولات الفردية إلى الجريمة المنظمة المهدد للأمن السعودي والأقليمي.

وأكد النجيدي أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ماضية في محاربة كافة محاولات الشبكات المنظمة التي تمتهن تهريب وترويج المخدرات في المملكة سواء من لبنان أو أي بلد آخر ووأدها في مهدها.