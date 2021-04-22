أدخلت مبادرة معلمة في مدينة بريدة الفرح والسرور على طالباتها بالصف الأول، بعد إيصالها الشهادات والهدايا إلى منازلهن.

وأوضحت لـ«عكاظ» المعلمة فاطمة عبدالعزيز العُمر أن المبادرة أتت نظراً للظروف الحالية من جائحة كورونا والتعليم عن بعد، فحلت فكرة توزيع الشهادات والهدايا في منازل الطالبات لإدخال السرور والفرح عليهن.

وأضافت: «أحببت أن تكون المبادرة مفاجئة للطالبات بعد أخذ الإذن من أولياء الأمور واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الجميع».

وقالت العُمر: «تفاعل الأهالي والطالبات كان مبهراً وغمروني بدعواتهم وكلماتهم الطيبة التي أسعدتني كثيراً».

وأشارت إلى أن تجربة التعليم عن بعد كانت صعبة نوعًا ما، خاصةً أن الطالبات مستجدات وكل شيء يعتبر جديدا بالنسبة لهن، ولكن جهود الحكومة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ووزير التعليم جعلت العسير يسيراً، موجهة الشكر لمدير تعليم القصيم محمد الفريح، وقائدتها ليلى العقيل.