هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية التهنئة عن تهانيه الصادقة وأمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس تالون، راجياً له دوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد خادم الحرمين الشريفين في برقيته لرئيس بنين عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.