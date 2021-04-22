بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس تالون، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والرقي. وأشاد الأمير محمد بن سلمان بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.