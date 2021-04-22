جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد، ودعت الجميع إلى الالتزام بلبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على أخذ اللقاح عبر المواقع الرسمية المخصصة لهذا الغرض. وأعلنت الوزارة (الخميس) في بيانها اليومي عن حالات كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 1055 حالة مؤكدة، وتعافي 1086 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 9776 منها 1182 حالة حرجة.وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 409093 حالة، و392448 حالة تعاف، فيما سجلت 11حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة منذ ظهور أول حالة 6869 حالة.الحرجة1182المصابون 1055المتعافون 1086الوفيات11