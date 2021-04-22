لا تزال الفنانة سمية الخشاب تحتفظ بملامح رمضانية عالقة في ذهنها منذ الصغر، بدءاً من وقت الأذان وزينة رمضان في الشوارع وانتهاء بفانوس رمضان، مشيرة في حديثها لـ«عكاظ» إلى أنها تصوم رمضانها الحالي بالتزامن مع تصوير مسلسلها «موسى».• كيف استعددتِ لشهر رمضان؟•• استعددت لرمضان بمنتهى الحب ومنتهى التفاؤل، شهر كريم وكله بركة، وبحبه كثير وبنتظره من السنة للسنة، والسنة هذه أصور مسلسلي وأفطر مع زملائي بالتصوير ومبسوطة كثير فيهم وبجو رمضان الجميل، ومصر متميزة في رمضان بجوها الجميل؛ الجو الرمضاني الذي فيه ألفة واحتفالات جميلة، وشهر رمضان فيه روحانية.• أول رمضان صمتِه، كم كان عمرك؟•• لا أذكر تحديداً متى بدأت أصوم، لكن أتوقع بين ٧ أو ٨ سنوات.كان أول يوم صعب بالنسبة لي بعدها تعودت على الصيام وأصبحت أصوم مع أمي الاثنين والخميس دائما، الصيام شيء جميل وصحي ويزيد الروحانية كثيراً.• ماذا فقدتِ من رمضان الماضي وماذا تحتاجين في رمضان الحالي؟•• الحمدلله على كل حال وربي دائما يكتب لنا الذي فيه الخير، والحمدلله تعلمنا حاجات جديدة في حياتنا نفعتنا.• ملمح عالق في ذاكرتك من أولى سنوات الصيام؟•• وقت الأذان إذا أذن، وزينة رمضان في الشوارع، وفانوس رمضان والدتي كانت تحضره لي وأنا صغيرة وفيه ذكريات جميلة.• إلى ماذا تحنّين في رمضان؟•• أحن في رمضان إلى لمّة الأهل والأقارب والأحباب والأصدقاء على الفطور التي أصبحت صعبة في ظل جائحة كورونا.• في عامها الثاني، هل غيرت الجائحة نكهة رمضان؟•• مافيه أي حاجة غيرت نكهة رمضان يمكن كورونا جديدة علينا والحاجة التي فقدناها هي فكرة أننا نلتم ونفطر مع العائلة حيث لم تعد متاحة مثل الماضي.• عادة رمضانية تخليتِ عنها؟•• لم أتخلَّ عن أي عادة رمضانية.• طبق رمضاني لا يغيب عن مائدتك؟•• الفول سواء بزيت الزيتون وأحب الفول كثيرا، وهو طبقي المميز، ممكن آكل فول وما أكل غيره.وأحب السلطة والتمر مع الحليب.• هل تصومين عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟•• التواصل الاجتماعي بالنسبة لي مهم، عندي مسلسل السنة هذه في رمضان وأتابع مع جمهوري، أشوف مدى حماسهم لظهوري.رمضان فيه طقوس وفيه وقت كبير لقراءة القرآن والعمل عبادة، والشخص إذا اشتغل ما ينفع يهمل عمله في شهر رمضان.•هل أضحت الاجتماعات الرمضانية من الماضي؟•• لا، ولكن افتقدنا اللمة مع جائحة كورونا لأنه من الصعب الاجتماعات في ظل الجائحة.• لو أسقطنا العام الماضي من سجلات حياتنا.. هل هناك سنون أخرى تودين ألا تحسب من عمرك؟•• كل السنين أحبها لأنها سنوات ربي، فكل سنة بتمر في حياتي بعمل فيها إنجازات حلوة وأتقبلها بحلوها ومرها، سنين من عمري ووقت عدى وممتنة لوجودي بالحياة بكل تفاصيلها وممتنة أن ربي أنعم علىّ بالحياة، كل السنين التي مرت بحياتي جميلة وحلوة بكل تعبها وكل حلاها ومعاناتها وكلها خير وبركة من رب العالمين.• هل تتكيّفين معها لو استمرت الجائحة؟•• الكل تكيف مع الجائحة والحمدلله راضون بكل ما يجي من ربي.• في التلفزيون، هل تتابعين الأعمال الجديدة أم أنه لم يعد هناك ما يغريك؟•• السنة هذه أتابع مسلسلي الذي هو «موسى» بيعرض حاليا، ومحقق ترندات ونسبة مشاهدة عالية جداً وأتابع بعض المسلسلات الأخرى.• ما أثر وقع كلمة «عن بعد» على سمعك؟•• أنا استفدت من الجائحة كثيرا، وعملت أعمالا ما كان عندي وقت أعملها قبل.• أول شيء ستفعلينه بعد العودة لحياتنا الطبيعية دون كمامات؟•• في مصر نحن مختلفون عن باقي الدول لا نرتدي الكمامات بنسبة عالية جداً، أنا عادة لا أخرج إلا للضرورة، مضطرة هذه الأيام للخروج لتصوير المسلسل وأكيد لا أرتدي كمامة، ولا بد أن تستمر الحياة، مستحيل نستمر محبوسين في المنازل طول الوقت حاطين الكمامات على وجيهنا ويكون ما فيه أكسجين، ربي هو الحفيظ.• هل لكورونا إيجابية؟•• كورونا بالنسبة لي كانت سببا في حاجات كثيرة وغيرت حياتي من أجمل سنين عمري ٢٠٢٠ وقت كورونا استغللت جلستي في البيت وعملت حاجات كثيرة في حياتي تعلمت حاجات كثيرة أونلاين.• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتودين أن تتذوقيه بذات الطعم؟•• أحب المكرونة بالباشميل من أمي، وأمي طباخة ماهرة والحمام المحشي.• كيف تتصورين العالم إثر انتهاء الجائحة؟•• الحياة بتستمر وترجع مثل ما كانت.• ما الذي دفعك خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١.. لتنفّس الصعداء؟•• الحمد لله ما تعطلت حياتي واستفدت من هذه الفترة في حياتي كثيرا.• تطبيق في هاتفك تعيشين فيه وقتاً أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟•• (الانستقرام) لأن كل أخباري وعلاقاتي وصوري وأكثر وقتي أونلاين.• خُلق رمضاني تودين لو أنه يستمر طيلة الـ١١ شهراً الباقية؟•• الحمدلله رمضان شهر خير وبركة وفيه روحانية وأعمال كثيرة نعملها، منها الصيام والزكاة وفعل الخير وصلاة التراويح.• ما علاقة رمضان بالسهر؟•• تعودنا عليه وأجواء رمضان في مصر مرة جميلة.• عادة رمضانية تودين الإقلاع عنها؟•• العادات الرمضانية كلها جميلة.• ماذا ترددين عادةً بينك وبين نفسك؟•• الاستغفار والحمد والشكر لله دائما أرددها بيني وبين نفسي.