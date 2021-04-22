فيما جمع التطبيق العام الماضي أكثر من ٤٠ مليون ريال من الزكوات، نوه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالدور الهادف للهيئة العامة للزكاة والدخل في التسهيل على الأفراد في إخراج زكاتهم، وذلك من خلال خدمة (زكاتي) الإلكترونية، التي تُعنى بحساب واستقبال الزكاة من الأفراد بشكل اختياري، ثم صرفها في وجوهها ومصارفها الشرعية بالتوزيع على المستحقين من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وشدد المفتي على ضرورة الاهتمام بفريضة الزكاة، والمبادرة في إخراجها، مشيراً إلى تيسير معرفة الأموال الزكوية، ومقاديرها، وطرق إخراج زكاته، مبيناً أن خدمة (زكاتي) هي من الجهات الموثوقة لاستقبال الزكوات وصرفها في مصارفها الشرعية، وأنها استندت في بيان أحكام الأموال الزكوية إلى الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.وأوصى المفتي باغتنام شهر رمضان، بالمبادرة إلى إخراج الزكاة بالاستفادة من خدمة (زكاتي)، والتسديد من خلالها، ليطمئن المُزكي بأن زكاته قد صُرفت على المستحقين وفي مصارفها الشرعية.الجدير بالذكر بأن تطبيق وموقع (زكاتي) يتيحان إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها؛ سواءً كانت ذهباً، أو فضةً، أو نقوداً، أو ديوناً، أو أسهماً، أو وحدات صناديق استثمارية، ثم دفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة في المملكة، وهي: «مدى» و«سداد» و«Apple Pay»، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.