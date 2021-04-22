حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية ابتداء من يوم الجمعة 11/ 9/ 1442هـ، وحتى الثلاثاء 15/ 9/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر من يوم الجمعة إلى الثلاثاء مناطق (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، فيما ستتأثر من الجمعة إلى الأحد مناطق (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وستتأثر من يوم السبت إلى الثلاثاء مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.