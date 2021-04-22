بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والسداد لتالون، راجياً له دوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنين باتريس تالون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لتالون، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وأشاد بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.