عقدت اللجان الفرعية للتقييم والتحكيم لأفرع جائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة لتكريم أعمال عام 1441هـ أخيرا، اجتماعاتها السنوية لاستعراض كافة الأعمال والمبادرات الواردة للأمانة العامة للجائزة لاختيار الأنسب والأجدر وفق المعايير والاشتراطات المتبعة.وبيّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جائزة مكة للتميز الدكتور مشبب القحطاني، أن أمانة الجائزةاستقبلت 146 عملا ومبادرة في كافة فروع الجائزة التسعة، انتقل منها لمرحلة التقييم والتحكيم 74 عملا ومبادرة بعد استيفاء المعايير الخاصة من عملية الفرز والتدقيق.وتشتمل الجائزة على تسعة أفرع وهي: فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، التميز الإداري، التميز الاقتصادي، التميز الاجتماعي، التميز الثقافي، فرع التميز العمراني، فرع التميز البيئي، فرع التميز العلمي والتقني، فرع التميز الإنساني.يذكر أن بداية فتح باب الترشح للجائزة كان في شهر محرم من عام 1442هـ، وأغلق باب الترشح منتصف شهر رجب 1442هـ، والفرز والتدقيق من الأمانة العامة للجائزة كان النصف الثاني من شهر رجب 1442هـ، وأعمال اللجان الفرعية لأفرع الجائزة كانت في شهر شعبان 1442هـ.