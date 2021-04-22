أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1055 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1086 حالة إضافية، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 409.093 حالة، من بينها 9776 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1182 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 392.448 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6869 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.9%، ونسبة الحالات النشطة 2.38%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (468)، منطقة مكة المكرمة (206)، المنطقة الشرقية (166)، منطقة المدينة المنورة (41)، منطقة عسير (35)، منطقة جازان (29)، منطقة حائل (24)، منطقة تبوك (21)، منطقة القصيم (21)، منطقة الحدود الشمالية (12)، منطقة الباحة (12)، منطقة نجران (11)، منطقة الجوف (9).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (331)، جدة (92)، مكة المكرمة (51)، الدمام (31)، الهفوف (29)، الدوادمي (28)، المدينة المنورة (21)، المبرز (21)، الطائف (19)، الظهران (19)، الدلم (18)، ضرما (17)، الخبر (16)، الليث (16)، النعيرية (16)، أبها (15)، حائل (12)، المجمعة (12)، تبوك (10)، عفيف (10)، ينبع (10)، رماح (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (431)، جدة (89)، الهفوف (57)، مكة المكرمة (35)، الدمام (33)، المبرز (17)، أبوعريش (16)، حائل (15)، الخبر (15)، المدينة المنورة (14)، خميس مشيط (13)، نجران (13)، الظهران (13)، ينبع (12)، صفوى (12)، وادي الدواسر (12)، مليجة (11)، عرعر (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.