تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مخالف، تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة المويه.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع، للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن أم الدوم تقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف، وهي حلقة وصل بين نجد والحجاز، سُميت أم الدوم بهذا الاسم نسبة إلى شجرة الدوم التي تنمو في أودية هذه المنطقة.