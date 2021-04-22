تحقق الأجهزة الأمنية في حادثة العثورعلى جثة سيدة مشنوقة تدلى جسمها من عمارة سكنية بمحافظة جدة.

وكانت دوريات الأمن قد تلقت توجيها من مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمباشرة بلاغًا حول تدلي امرأة من سطح مبنى بواسطة حبل معلق برقبتها مما أدى إلى وفاتها، وعند حضور الفرق الأمنية عثر على السيدة وهي من جنسية أثيوبية في العقد الرابع من العمر، و أتضح وجود حبل يربطها من رقبتها وقد لفظت أنفاسها.

و أوضحت المعاينة الأولية وفق مصادر أن السيدة مقيدة بحبل تم ربطه في إنارة السطح للمبنى وقد وضع حذائها أعلى سور السطح مما يشير إلى فرضية انتحارها، وبين مصدر أن الحادثة وقعت بحي الصفا، والسيدة مخالفة لنظام الحدود، ويشتبه أنها وقعت صباح يوم الإثنين.

وكان الأمن العام قد أوضح أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لجثة ⁧‫امرأة‬⁩ يلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني، فقد باشرت الجهات ⁧‫الأمنية‬⁩ بمحافظة ⁧‫جدة‬⁩ الحادثة‬⁩، واتضح أنها وافدة ⁧‫إثيوبية‬⁩ واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة.