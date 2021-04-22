دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس (الأربعاء)، عدداً من المشاريع بمدينة المعرفة الاقتصادية، كما شهد سموه توقيع عدد من العقود والاتفاقيات للمشاريع التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية والمعرفية بالشركة.

وشملت الاتفاقيات التي شهد سموه مراسم توقيعها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، اتفاقية ثلاثية بين كل من صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض كطرف، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية كطرف ثانٍ، يقوم بموجبها صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض بتوفير تمويل قدره (782) مليون ريال لصالح تنفيذ مشروع ملتقى مدينة المعرفة لتمويل تكلفة إنشاء المرحلة الأولى للمشروع المتضمنة السوق التجاري، وفندق الهيلتون، والممشى التجاري «البوليفارد»، والمنطقة الترفيهية، والمركز الصحي والمركز الرياضي وذلك بدعم وتمكين من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

ويُمول صندوق التنمية السياحي التابع لوزارة السياحة المشروع ضمن إستراتيجية الصندوق لتقديم الدعم للمستثمرين من القطاع الخاص، وحثهم لتأسيس مشاريع سياحية رائدة وحديثة، تساعد في تعزيز وتنمية قدرات القطاع السياحي بالمملكة، ضمن خطة المملكة الطموحة لتنويع مصادر الدخل في ضوء رؤية المملكة «2030».

كما شهد سمو الأمير فيصل بن سلمان، توقيع عقد تنفيذ مقاولة المشروع للأعمال الإنشائية للسوق والمنطقة الترفيهية والممشى، وكذلك توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل فندق المشروع بفئة 5 نجوم من قبل مجموعة الهيلتون العالمية بعدد 350 غرفة.

كما رعى سموه توقيع اتفاقية الاستثمار النهائية الخاصة بصندوق بوابة المدينة بين كل من شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة الرياض المالية، وتعيين شركة مدينة المعرفة الاقتصادية كمطور لمشروع الصندوق الذي يتعاون مع الشركة لتطوير الأراضي المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة والمنطقة المطلة على طريق الأمير نايف، كأول مشروع ريادي بالمملكة من نوع المشاريع التي ترتبط بمحطات النقل وما توفره من عناصر وخدمات تكميلية للمحطات، ويضم التطوير إنشاء فندق وشقق فندقية فئة (4) نجوم بعدد (325) وحدة فندقية بإدارة مجموعة الهيلتون، وأسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية ومحطة للحافلات ومنظومة خدمات النقل العام المتصلة مباشرة بمحطة قطار الحرمين السريع.

ودشّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بدء العمل بمشروع العلياء السكني، ومشروع وحدات الدار بحي دار الجوار، وتطوير مجمع مدارس عالمية نموذجية بنين وبنات من مرحلة الروضة إلى الصف 12 بمناهج عالمية معتمدة بنظام التعليم البريطاني والأمريكي، ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية والمحلية لتستوعب 1,700 طالب وطالبة، وتحمل المدارس اسم «مدارس النخبة العالمية – إيليت».

وبَارك سمو الأمير فيصل بن سلمان، لشركة مدينة المعرفة وشركاء التطوير هذه المشاريع، متمنياً لهم التوفيق والسداد بما يسهم في تحقيق الحِراك الاقتصادي المنشود ويدعم قطاع الأعمال بالمنطقة، من خلال إنشاء مشاريع محورية ووجهات اقتصادية واجتماعية جديدة بهدف تعزيز التنمية الشاملة على مستوى المنطقة.