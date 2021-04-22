جمع رئيس مجلس إدارة جمعية متلازمة النجاح (داون) إحسان طيب، أصحاب الهمم من الفئة الغالية وآبائهم، في إفطار رمضاني أنيق بأحد مطاعم جدة على الكورنيش البحري، وقضى الصغار والكبار ساعات من المرح والتفاعل، وتبادل الحضور الأفكار واللمسات الإنسانية في اللقاء الموسع الذي حضره لفيف من مسؤولي الجمعية والمهتمين وأصدقاء أصحاب الهمم، وغمرت إدارة المطعم ضيوفها من أبناء متلازمة داون بالكرم والكلام الطيب الذي أثار شجون الأبناء الذين ردوا على تحية المضيف ومجلس الإدارة بفقرات مسرحية لطيفة واسكتشات، أبدع فيها أبناء متلازمة «داون» وهم يتطرقون إلى مختلف القضايا المجتمعية والإنسانية بأداء رفيع ورائع نال استحسان الحضور. وعبر رئيس مجلس الإدارة إحسان طيب عن سعادته ورضاه بالحفل، شاكرا المضيف على حسن الاستقبال والتفاعل مع أصحاب الهمم، معتبرا ذلك نافذة جديدة للشراكة المجتمعية بين مؤسساتنا الوطنية والجمعيات الخيرية بمختلف أنواعها. وأوضح طيب أنه تم تحديد يوم آخر للاحتفال بصاحبات الهمم وأمهاتهن وأخواتهن.