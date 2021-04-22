بلغ إجمالي عدد العاملين في جميع جوامع ومساجد المملكة حوالى 93835 موظفا بين أئمة ومؤذنين وعاملي نظافة.وبحسب التقرير الإحصائي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بلغ إجمالي عدد الأئمة في جوامع ومساجد المملكة 47915 إماما، وبلغ عدد المؤذنين 36549 مؤذنا، فيما وصل عدد عاملي النظافة في المساجد والجوامع داخل المملكة 9371 عامل نظافة.ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد المصاحف التي تم تزويد مساجد وجوامع مناطق المملكة مجتمعة حوالى 426878 مصحفاً.وجاءت في المرتبة الأول من حيث عدد المصاحف منطقة الرياض، إذ تم توزيع نحو 90 ألف مصحف، فيما بلغ عدد مصاحف منطقة مكة المكرمة حوالى 57 ألف مصحف.وكشف التقرير أنه بلغ إجمالي الأئمة والمؤذنين والخطباء المسجلين في دورات معهد الأئمة والخطباء حوالى 768 أماما وخطيبا ومؤذنا، وبلغ عدد الأئمة منهم حوالى 410 أئمة في مختلف مناطق المملكة، وبلغ إجمالي الخطباء المسجلين في دورات معهد الأئمة والخطباء حوالى 204 خطباء بين مناطق المملكة، بينما بلغ عدد المؤذنين نحو 129 مؤذنا، وجاء أخيرا عدد الدعاة 25 داعية مسجلا في معهد الأئمة والخطباء.