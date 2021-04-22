حين نتحدث عن القلب نعني المضخة الوحيدة للدم لأعضاء الجسم كافة، ومرض القلب من الأمراض الشائعة التي يُثار حولها كثير من التساؤلات خصوصاً مع شهر رمضان، فهل يسبب صيام مريض القلب أي أضرار؟ وهل يلزم على مريض القلب أخذ احتياطات ومشورة الطبيب المعالج؟يقول استشاري طب الأسرة الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير: في الغالب لا يؤثر صيام مرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة والذين لا يعانون من أعراض متكررة مثل آلام الصدر وضيق التنفس، والعكس قد يكون الصيام إيجابياً لهم لأنه يقلل من كميات الأكل والتدخين ويخفف من التوتر ما يساهم في تخفيف المعاناة لهم، ومن المفضل أن يقوم مريض القلب باستشارة طبيبه الخاص حول إمكانية الصيام.ولا ينصح الدكتور أشرف بصيام من تم تشخيصهم حديثاً على أنهم مرضى قلب، والذين يعانون من قصور حاد في القلب لأنهم يحتاجون إلى شرب كميات كبيرة من السوائل، كما لا ينصح بصيام من يعانون من أمراض متكررة كضيق التنفس أو أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمرضى الملزمين بتعاطي أدوية خلال فترة النهار، والذين يعانون من أمراض القلب بعد إجراء عمليات جراحية خصوصاً خلال الأسابيع الستة الأولى بعد العملية.ويجب التوقف فوراً عن الصيام إذا لاحظ المريض تدهوراً في الصحة أو حدث ارتفاع حاد في ضغط الدم أو ظهرت أعراض كالدوخة والزغللة. وبين استشاري طب الأسرة أنه في حال قرر المريض الصيام، يجب تقليل الملح في الطعام، ويفضل الاستغناء عنه بشكل كامل، وعدم تناول الأدوية الخاصة بالضغط بعد الإفطار مباشرة.