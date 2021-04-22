دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك في مقر مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، بحضور السفير السعودي أسامة داخل الأحمدي، ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية برئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية سلافيتسا غورانتشيتش. وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد حسن آل الشيخ أن التفطير لهذا العام ونظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا سيكون على هيئة سلال غذائية متكاملة يبلغ عددها 3000 سلة غذائية توفر نحو 40 ألف وجبة إفطار صائم. وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك الدوسري، ووزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وعدد من منسوبي السفارة، دشنت «الإسلامية» برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين. وأوضح السفير الدوسري أنه سيتم توزيع سلات غذائية متكاملة على المحتاجين في مختلف أنحاء دولة المالديف، سيستفيد منها نحو 8 آلاف شخص موزعة على عدد من الجزر في المالديف.