سلم المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسورية، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسورية كريستين مارك أوهيل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.
وأكد السفير المعلمي أن دور المملكة في ما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسية، بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.
من جانبها، أعربت أوهيل عن شكرها للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.
وأكد السفير المعلمي أن دور المملكة في ما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسية، بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.
من جانبها، أعربت أوهيل عن شكرها للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.