سلم المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسورية، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسورية كريستين مارك أوهيل.‏وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.‏وأكد السفير ‏المعلمي أن دور المملكة في ما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسية، بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏من جانبها، أعربت أوهيل عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏