أنهت خدمة «فرجت» التي أطلقتها وزارة الداخلية، سداد مديونية مواطن محكوم في قضايا مالية، بعد أن برهن السعوديون قدرتهم ليكونوا على أكبر قدر من التماسك والترابط للوصول إلى مجتمع حيوي راسخ الجذور، متين البنيان، يستند إلى قيم الإسلام المعتدل والانتماء للوطن.

فما إن أطلقت فتاة سعودية استغاثة لإنقاذ والدها البالغ من العمر 58 عاماً الذي يقبع منذ نحو عام ونيف خلف القضبان بعد صدور حكم شرعي بسجنه لوجود مديونية تقارب الـ5 ملايين ريال، حتى سارع المواطنون إلى الوقوف بجانبها وتمكنوا من جمع المبلغ خلال 24 ساعة فقط، ليجسدوا بذلك أروع مثال في النُبل والجود والعطاء.