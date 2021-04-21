أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأربعاء) 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 73 يوماً 725 مسجداً، فُتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم، رُصدت 6 حالات بها، و5 مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصدت 5 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الرياض رصدت 3 حالات بها، و3 مساجد بمنطقة تبوك رصدت 3 حالات بها، و3 مساجد بمنطقة الباحة رصدت بها 3 حالات، ومسجدان بمنطقة عسير رُصدت حالتان بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية رُصدت حالتان بهما، ومسجد بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجداً، 8 منها بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة القصيم، و6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، و3 بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933، فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.