أتلفت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية 360 كيلو من اللحوم المتنوعة، إلى جانب 445 كيلو من المواد الغذائية، وذلك خلال الجولات الرقابية للأمانة داخل نطاق البغدادية، حيث جرى ضبط منزل شعبي تستخدمه العمالة لتخزين وتحضير الأطعمة بطرق غير صحية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة بالموقع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه جرى مداهمة منزل شعبي استغلته العمالة لممارسة نشاطها وتحويله إلى مستودع، حيث جرى ضبط 270 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر، و190 كيلو من المواد الغذائية، مبيناً أن الموقع يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة، ومن أبرزها سوء تداول الغذاء والحفظ والتخزين.

وأشار المهندس الدقس إلى أن فرق الرقابة ضبطت محلا لبيع مواد غذائية «بقالة»، بحي البغدادية في ظروف صحية مخالفة للاشتراطات البلدية، حيث جرى مصادرة 90 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر، و135 كيلو مواد غذائية متنوعة.