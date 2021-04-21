استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال الربع الأول لعام 2021، نحو 133.443 رأسا من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 275 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 68.807 ذبائح، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 45.214 ذبيحة، وجرى ذبح 19.422 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغت 118.603 ذبائح، ومن الأبقار 9.663، في حين استقبلت المسالخ 5.177 رأساً من الإبل، مشيرًا إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 275 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 11.278 ذبيحة.

يذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين، و255 جزارًا و 28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة، وسط متابعة مشددة لامتثال الإرشادات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، بجانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.