أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1028 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 824 حالة تعافي

و 12حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 408038 حالة، من بينها 9818 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1145 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 391362 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6858 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.